Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video mesajla katıldı.

"HAKARETLER ETKİLİ DEĞİL"

Doğu Akdeniz'de yeniden çatışma alanını engellemek ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için etkili diyaloğun oluşturulması gerektiğini dile getiren Emmanuel Macron, Korsika'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde bu çağrının yapıldığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: