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    • 20.09.2020 12:01
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    'dan manşeti: Türkler geri döndü

    'nin 'deki kararlı adımlarını hazmedemeyen , gerilimi her geçen gün tırmandırıyor. Ancak Başkan Erdoğan'ın emellerinden vazgeçmeyeceğini anlayan Fransa basını Türkiye'nin Osmanlı zamanındaki Akdeniz emellerini yenileyerek güç göstergesinde bulunduğunu yazdı. Manşet olarak ise "Türkler geri döndü" ifadelerini kullandı.

    Fransa'dan Doğu Akdeniz manşeti: Türkler geri döndü

    'nin, 'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor. Başta , , AB üyesi ülkelerinin Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Başkan Erdoğan önderliğinde boyun eğmiyor. Bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Fransız Aleteia da, 'deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Türkler geri döndü

    Türkiye'nin gücünü öven haber sitesi, La Turquie est de retour "Türkler geri döndü" manşetini atarak "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz emellerini yenileyerek, Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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