Fransa lideri, NATO ittifakını da AB dayanışmasını da bir kenara attı. Akdeniz'de karşımıza çıkmaya kalktı. Fakat boyunun ölçüsünü aldı.

Macron Doğu Akdeniz'e gözünü dikti. Türkiye karşısına dikildi. Sahte kabadayı, NATO'dan, AB'den destek bekledi. İkisi de gelmedi.

Hatta Almanya "Türkiye kilit ülke" dedi. Diplomasi dersi verdi. Son sözü ise fransız haber sitesi aleteıa söyledi: Türkler geri döndü!

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