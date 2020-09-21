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    • 21.09.2020 Gazete
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    Doğu 'de 'nin karşısına dikilen Emmanuel boyunun ölçüsünü aldı!

    lideri, ittifakını da dayanışmasını da bir kenara attı. ’de karşımıza çıkmaya kalktı. Fakat boyunun ölçüsünü aldı. Hatta kilit ülke” dedi. Diplomasi dersi verdi. Son sözü ise fransız haber sitesi aleteıa söyledi: Türkler geri döndü!

    Yıkan adam

    lideri, ittifakını da dayanışmasını da bir kenara attı. 'de karşımıza çıkmaya kalktı. Fakat boyunun ölçüsünü aldı.

    Doğu Akdeniz'e gözünü dikti. karşısına dikildi. Sahte kabadayı, NATO'dan, AB'den destek bekledi. İkisi de gelmedi.

    Hatta "Türkiye kilit ülke" dedi. Diplomasi dersi verdi. Son sözü ise fransız haber sitesi aleteıa söyledi: Türkler geri döndü!

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