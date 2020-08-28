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    • 28.08.2020 13:27
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    Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel'in paniği: Tüm ülkeleri 'ı desteklemekle yükümlüdür

    Son dakika heri... Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'deki gelişmelerle ilgili olarak 'Tüm ülkeleri 'ı desteklemekle yükümlüdür' açıklamasını yaptı.

    Merkel'in Doğu Akdeniz paniği

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'deki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

    'nin hamleleri sonrası paniğe kapılan Merkel açıklamasında "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür." ifadelerine yer verdi.

    Almanya, bugüne kadar Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye - gerginliğiyle ilgili olarak tarafsız bir konumda kalmış ve sorunun karşılıklı diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmişti.

    Merkel'in yaptığı açıklama Almanya'nın konuyla ilgili politika değişikliğine gitmiş olileceğini düşündürdü.

    Merkel yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerginliği Macron'la da detaylı bir şekilde görüştüklerini aktardı.


    ERDOĞAN RESTİ ÇEKMİŞTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'le ilgili Türkiye'ye karşı çıkanlara, Malazgirt'ten rest çekmiş ve "Yaparız diyorsak yaparız. Karşımıza çıkmak isteyen varsa, buyursun gelsin" ifadelerine yer vermişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Doğu Akdeniz paniği: Tüm AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür
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