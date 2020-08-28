Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin hamleleri sonrası paniğe kapılan Merkel açıklamasında "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür." ifadelerine yer verdi.

Almanya, bugüne kadar Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye - Yunanistan gerginliğiyle ilgili olarak tarafsız bir konumda kalmış ve sorunun karşılıklı diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmişti.

Merkel'in yaptığı açıklama Almanya'nın konuyla ilgili politika değişikliğine gitmiş olabileceğini düşündürdü.

Merkel yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerginliği Macron'la da detaylı bir şekilde görüştüklerini aktardı.







ERDOĞAN RESTİ ÇEKMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'le ilgili Türkiye'ye karşı çıkanlara, Malazgirt'ten rest çekmiş ve "Yaparız diyorsak yaparız. Karşımıza çıkmak isteyen varsa, buyursun gelsin" ifadelerine yer vermişti.