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    • 24.07.2020 19:58
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    Başbakanı Miçotakis'in hazımsızlığı

    86 yıl aradan sonra 'nın cami olmasını kutlarken, ise adeta şoka girdi. Tarihi günde kameralar karşısına geçen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in hazımsızlığı yüzünden okundu.

    Miçotakis'in Ayasofya hazımsızlığı

    86 yıl sonra cemaatine kavuşan Camii, bugün kılınan ilk Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması İslam alemi ve 'de sevinçle karşılanırken, 'da şok etkisine neden oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, tarihi günde kameraların karşısında geçti.

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    Yunan Başbakan 'Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir' dedi. Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden cami yapmasına uluslararası tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis, Avrupa'ya seslendi.

    Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ayasofya hazımsızlığı
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