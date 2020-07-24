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    • 24.07.2020 13:57
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    Son dakika: Ulu mabedin sessizliği sona erdi: Ayasofya'nın minarelerinden 4 müezzin birlikte sela okudu

    Son dakika haberine göre, Milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği tarihi an geldi çattı. 86 yıl sonra ibadete açılan 'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.


    86 yıl sonra ibadete açılan 'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.

    Başta Ayasofya Meydanı olmak üzere vatandaşlarca doldurulan alanlardan tekbir sesleri yükselirken, tarihi ana tanıklık edenler, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.

    Sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren daha önce belirlenen Cuma namazını kılma alanlarına gelenler, Ayasofya'nın minarelerinden okunan selayı kaydetti.




    BAŞKAN ERDOĞAN'IN TWİTTER HESABINDAN CANLI YAYIN YAPILDI
    Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden canlı yayın yapıldı. "" etiketiyle yapılan yayın paylaşımına "İlk cuma namazı" notu düşüldü.

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