Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nin lideri olarak görülen, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu İkinci Leronimos, Türkiye'nin Ayasofya'yı cami yapmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti. Başpiskopos, "Ellerine geçen her oyunu oynuyorlar. Bu da bir oyun. Bunu gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Dinci ve milliyetçi grupların da Atina ve Selanik'te gösteriler yapması planlanıyor.