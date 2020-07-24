Başkan Erdoğan Ayasofya'da cuma namazı öncesinde Kur-an'ı Kerim okudu!

1934 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararı ile müze olan Ayasofya, 86 yılın ardından Danıştay kararı ile cami statüsüne geçti. Başkan Erdoğan Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını duyurmuştu. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın merakla beklediği gün geldi. Tarihi güne tanıklık etmek isteyen binlerce kişi Ayasofya'ya adeta akın ettiler.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da içinde bulunduğu çok sayıda davetli de geldi. Sabah saatlerinde başlayan programa Başkan Erdoğan saat 12 sularında geldi. En ön safta okunan Kur'an tilavetini dinleyen Erdoğan Cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.