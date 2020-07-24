CHP yandaşı medyanın Ayasofya hazımsızlığı haberlerine böyle yansıdı!
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran vatandaşların katılımıyla kılındı. Tarihi gün, özellikle Yunanistan gibi Türkiye düşmanı ülkelerde hazımsızlıkla karşılanırken, içimizde de Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olanlar yok değildi. CHP medyası, gün boyu yaptığı haber ve attığı başlıklarla İslam aleminin 86 yıllık hasretinin sona erdiği günü baltalama peşine düştü. Takvim.com.tr'nin özel haberi.
PAMUK RAHATSIZ
Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı olduğunu belirten Orhan Pamuk, "Bu, basitçe, "Kemal Atatürk'ün laikliğine artık saygı duymuyoruz" demek anlamına geliyor. "Popüler olmak istiyoruz, popülist olmak istiyoruz" diyorlar. Dünyanın geri kalanına Batı'dan memnun olmadıklarını söylüyorlar. Bu, benim hoşlandığım bir mesaj değil. Buna eleştirel yaklaşıyorum" dedi.