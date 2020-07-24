CHP yandaşı medyanın Ayasofya hazımsızlığı haberlerine böyle yansıdı!

PAMUK RAHATSIZ

Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı olduğunu belirten Orhan Pamuk, "Bu, basitçe, "Kemal Atatürk'ün laikliğine artık saygı duymuyoruz" demek anlamına geliyor. "Popüler olmak istiyoruz, popülist olmak istiyoruz" diyorlar. Dünyanın geri kalanına Batı'dan memnun olmadıklarını söylüyorlar. Bu, benim hoşlandığım bir mesaj değil. Buna eleştirel yaklaşıyorum" dedi.