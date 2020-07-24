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CHP yandaşı medyanın Ayasofya hazımsızlığı haberlerine böyle yansıdı!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran vatandaşların katılımıyla kılındı. Tarihi gün, özellikle Yunanistan gibi Türkiye düşmanı ülkelerde hazımsızlıkla karşılanırken, içimizde de Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olanlar yok değildi. CHP medyası, gün boyu yaptığı haber ve attığı başlıklarla İslam aleminin 86 yıllık hasretinin sona erdiği günü baltalama peşine düştü. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

24.07.2020 15:09 - Son Güncelleme: 24.07.2020 15:09
CHP yandaşı medyanın Ayasofya hazımsızlığı haberlerine böyle yansıdı!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı.

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CHP yandaşı medyanın Ayasofya hazımsızlığı haberlerine böyle yansıdı!

Başkan Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu. 4 minareden 4 müezzinin ezan sesleri yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı.

CHP yandaşı medyanın Ayasofya hazımsızlığı haberlerine böyle yansıdı!

CHP MEDYASINDA BÜYÜK HAZIMSIZLIK
İslam aleminin tarihi sevinci CHP medyasında ve bazı muhalif isimlerde hazımsızlıkla karşılandı. Birgün, Cumhuriyet, Oda TV; Tele1 gibi yayın kuruluşları gün boyunca yaptığı algı operasyonlarıyla tarihi açılışı baltalama derdine düştü.

CHP yandaşı medyanın Ayasofya hazımsızlığı haberlerine böyle yansıdı!

Plajlarda, partilerde meydana gelen kalabalık görüntülere aldırış etmeyen CHP medyası, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen tarihi açılışa ilişkin operasyonel haberlere imza attı.

CHP yandaşı medyanın Ayasofya hazımsızlığı haberlerine böyle yansıdı!

PAMUK RAHATSIZ
Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı olduğunu belirten Orhan Pamuk, "Bu, basitçe, "Kemal Atatürk'ün laikliğine artık saygı duymuyoruz" demek anlamına geliyor. "Popüler olmak istiyoruz, popülist olmak istiyoruz" diyorlar. Dünyanın geri kalanına Batı'dan memnun olmadıklarını söylüyorlar. Bu, benim hoşlandığım bir mesaj değil. Buna eleştirel yaklaşıyorum" dedi.

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