Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya'da ateşkes için birlikte çalışmak konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Borrell, sosyal medya hesabından, Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"ATEŞKES İÇİN BERABER ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye'nin görüşüldüğü 13 Temmuz tarihli Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Borrell, şunları kaydetti:

"Gerilimin düşürülmesi ve gayriresmi Gymnich Konseyi öncesinde görüşmek üzere mutabık kaldık. Ayrıca Berlin Süreci çerçevesinde Libya'da ateşkes için birlikte çalışma konusunda anlaştık."

Following FAC discussion on Turkey and further rise of tensions in East Med, I spoke with @MevlutCavusoglu. We agreed on need to de-escalate tensions and meet ahead of informal Gymnich Council. We also agreed to work together on cease fire in Libya in framework of Berlin process