ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Richard Norland ve Maslahatgüzar Joshua Harris, "ABD'nin Libya'da, güvenilir, kapsayıcı, güvenli ve iyi hazırlanmış bir seçim sürecini desteklemeye bağlılığını yinelemek için" bu hafta bir dizi toplantı düzenledi.

Bu toplantılar kapsamında, Maslahatgüzar Harris, 20 Temmuz'da, ABD'nin, bağımsız ve siyasi olmayan bir kurum olarak Ulusal Yüksek Seçim Komisyonuna desteğini vurgulamak için komisyonun başkanı Dr. İmad es-Sayih ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, seçim komisyonunun, "Hayati sorumluluğu olan, Libyalıların liderlerini tamamen özgür biçimde seçmelerini sağlamaya bağlı kalmak için gerekli kaynaklara sahip ve muktedir olduğu" kaydedildi.