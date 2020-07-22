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    • Dünya
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    • 22.07.2020 23:41
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    'da darbeci Hafter'den kurtarılan 'deki lardan 7 ceset daha çıkarıldı

    ordusunun 5 Haziran'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’e bağlı milislerden kurtardığı şehrinde bulunan lardan 7 ceset daha çıkarıldı.

    Libya'da toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı

    Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu başkanı Kemal es-Seyevi yaptığı açıklamada, Terhune'de yürütülen toplu mezar kazı çalışmalarında bugün 7 cesedin daha çıkarıldığını söyledi.

    Seyevi, ölüm nedenlerini belirlemek için cesetlerin adli tıp müdürlüğüne gönderildiğini aktardı.

    Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

    Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin UCM Savcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.
    Haberler Dünya Libya'da darbeci Hafter'den kurtarılan Terhune'deki toplu mezarlardan 7 ceset daha çıkarıldı
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