





9 Temmuz 2018 tarihinde tam olarak devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 2 yıl boyunca pek çok sınamayla karşılaştı. Ekonomiden terörle mücadeleye, bölgesel anlaşmazlıklardan koronavirüs salgınına kadar birçok sınamanın olumsuz etkisi, sistemin etkin ve hızlı karar alma yapısı sayesinde azaltıldı.





Bu dönemde 40 ülkeye 47 ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 98 devlet ve hükümet başkanını Türkiye'de ağırladı. Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla bölgesel ve küresel meseleler ile ilgili 366 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yeni sistemin devrede olduğu bu dönemde, bölgesel ve küresel hemen tüm sorunların çözümünde Türkiye, her liderin görüşüne başvurduğu, işbirliğini aradığı bir ülke haline geldi.