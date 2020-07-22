Dışişleri'nden yapılan son dakika açıklamasında, Libya'da kalıcı ateşkes için ortak çalışmanın süreceği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye ile aynı anda anlaşmayı dünyaya duyurdu. Rus medyası, Ankara'daki zirvede Türkiye ve Rusya'nın dört maddelik mutabakat üzerinde uzlaştığını bildiriyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla liderleri 8 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da bir girişim başlatan Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu,

- Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM Şartı'nın amaçları ve ilkelerine güçlü bağlılıklarını yineleyerek;

- Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına ve sorunun ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, BM kolaylaştırıcılığında siyasi bir süreçle çözülebileceğine dair inançlarını ifade ederek;

- BM Güvenlik Konseyince belirlenen Libya'daki terörist şahıslar ve yapılarla mücadeleyi devam ettirme gerekliliğini vurgulayarak;

- Ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve insani durumu iyileştirmek amacıyla ikili temasları sürdürme yönünde kararlılıklarını yineleyerek;

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

1. Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi,

2. Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eşgüdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyalogun ilerletilmesinin sağlanması,

3. Güvenli insani erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi,

4. Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu'nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova'da yapılması.