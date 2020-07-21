Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis

"TÜRKİYE'YE BASKI UYGULANSIN"

'Kıbrıs için Adalet' Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından düzenlenen özel törene ana konuşmacı olarak katılan Hristodulidis, "Kısacası uluslararası toplum için Türkiye'nin faaliyetlerini sözlü olarak kabul etmemek yetmemektedir. Uluslararası toplum çok geç olmadan dayanışma ve kararlılıkla hareket etmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önemli ve sürekli üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin, sadece ortaklarını desteklemek açısından değil tüm bölge için faydalı olacak, kendi çıkarlarını koruyacak baskısını Türkiye'ye uygulaması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.