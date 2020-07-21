Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.07.2020 16:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2020 17:07
    ABONE OL

    Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan 'da haddini aşan çıkışı

    Son dakika heri... 'a bir ziyaret gerçekleştiren Bakanı Heiko Maas, AB- ilişkilerinde olası bir ilerlemenin ancak 'nin 'deki sondaj faaliyetlerini durdurması hâlinde mümkün olacağını savundu.

    Haddini aşan Türkiye çıkışı

    Bakanı Heiko Maas, 'ın başkenti Atina'ya gerçeleştirdiği ziyaret sırasında 'nin açıklarındaki sondaj çalışmalarını hedef aldı.

    Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin duruşumuz çok net. Uluslararası hukuka uyulmalı. AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme ancak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki adımlarını sonlandırması hâlinde mümkün" dedi.

    Avrupa Birliği () dönem başkanlığını bu ay başında devralan Almanya'nın dışişleri bakanı Maas, Atina'daki temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Maas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile de bir araya gelecek.

    , geçen hafta 'deki anlaşmazlığın çözümü için Türk ve Yunan yetkililer arasındaki gizli görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

    Haberler Dünya Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Yunanistan'da haddini aşan Türkiye çıkışı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri