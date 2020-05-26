



Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) dün itibariyle sona erdiği Japonya'ya Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) övgü ve uyarı geldi. Japonya'nın normalleşme kararının ardından Cenevre'de gazetecilere konuşan WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkenin salgını önlemeye yönelik çabalarını başarı olarak nitelendirdi. Salgının zirve yaptığı dönemde Japonya'da günlük vaka sayısının ortalama 700 olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, sayının an itibariyle ortalama 40'a düştüğüne dikkat çekti. Ghebreyesus, Japonya'daki ölü sayısının da minimumda tutulduğunu da sözlerine ekledi.