



İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 877'ye, bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı ise 230 bin 158'e ulaştı. İyileşen sayısı ise 141 bin 981 olarak açıklandı.

İtalyan hükümeti, salgında ikinci dalga yaşanmaması için sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamaya yönelik 60 bin "sivil yardımcı" görevlendirilmesine karar verdi.

Brezilya'daki can kaybı 22 bin 965'e yükselirken, vaka sayısı 367 bin 906, iyileşen sayısı 149 bin 911 oldu.



