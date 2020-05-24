



Koronavirüs salgınına ilişkin Pekin yönetimi ile beraber hareket ettiği iddia edilen Dünya Sağlık Örgütü hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Jinping'in eşi Peng Liyuan, DSÖ'de 2011'den bu yana iyi niyet elçisi olarak görev yaptığı ortaya çıktı. DSÖ'nün internet sitesinde yer alan iyi niyet elçileri listesinde Liyuan için "Dünyanın en ünlü sesi ve şefkatli kalbi. Saygılı bir hayran kitlesine sahip büyük ve parlak bir yıldız" tanımı yapılırken; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi olduğu detayı Liyuan hakkındaki bilgiler arasında yer almadı.



