Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.05.2020 21:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2020 21:09
    ABONE OL

    Son dakika: DSÖ Kovid-19 hastalarında denenen "hidroksiklorokin" adlı ilacın kullanımını askıya aldı

    (DSÖ) Genel Direktörü Dr. , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

    DSÖ'den o ilaçla ilgili flaş açıklama

    (DSÖ) Genel Direktörü Dr. , DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

    DSÖ'nün salgına karşı dünya çapında bir savaş verdiğini belirten Ghebreyesus, bu noktada araştırma ve geliştirme konusunda "agresif" çalıştığını söyledi.

    Ghebreyesus, iki ay önce, dört ilaç ve ilaç kombinasyonunun Kovid-19'a karşı etkinliğini değerlendirmek için "Dayanışma Denemesini" başlattıklarını anımsatarak, deneme kapsamında 35 ülkeden 400'den fazla hastanenin aktif olarak hasta kabul ettiğini aktardı.



    Şimdiye kadar 17 ülkeden 3 bin 500 hastanın deneme için kayıt yaptırdığını belirten Ghebreyesus, "Cuma günü, Lancet (tıp dergisi), hidroksikolorokin ve klorakin ve bunların hastaneye yatırılan Kovid-19 hastaları üzerindeki etkilerini gözlemleyen bir çalışma yayınladı. Yetkililer, ilacın tek başına veya makrolid ile kullanıldığında, daha yüksek bir ölüm oranı tahmin ettiklerini bildirdiler." diye konuştu.

    Ghebreyesus, cumartesi günü "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubunun" toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını kaydetti.

    DSÖ Genel Direktörü, diğer ilaçların denemelerinin ise devam ettiğini dile getirdi.

    TRUMP, HİDROKSİKLOROKİN KULLANDIĞINI BELİRTMİŞTİ
    DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, cuma günü yaptığı açıklamada, Brezilyalı makamların Kovid-19 tedavisi için kullanılan hidroksiklorokinin geniş çaplı kullanımını onayladığını hatırlatmış, klinik çalışmaları sona ermemiş olan bu ilacın kullanımının risk taşıdığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

    ABD Başkanı 'ın yeni tip koronavirüsten korunmak için kullanmaya başladığını açıkladığı ilacın kalp hastalığı riskini artırdığı bildirilmişti.

    Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada, sıtma ilacı hidroksiklorokinin tek başına veya antibiyotikle kullanımının Kovid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedilmişti.

    Öte yandan, Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır, önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." ifadesini kullanmış, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurgulamıştı.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: DSÖ Kovid-19 hastalarında denenen "hidroksiklorokin" adlı ilacın kullanımını askıya aldı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri