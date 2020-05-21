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    • 21.05.2020 09:39
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    Başkanı 'tan 'e çok sert cevap: Aptalca konuşuyor

    Son dakika haberi... ile arasındaki koronavirüs gerilimi sürüyor. ABD Başkanı , Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in ABD hakkındaki açıklamalarına,"Sözcü (Cao) Çin adına aptalca konuşuyor ve ülkesinin tüm dünyaya yaydığı acı ve kıyımın yönünü değiştirmek istiyor." dedi.

    Çin'e sert cevap:Aptalca konuşuyor

    Başkanı , Twitter üzerinden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao'un ABD hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Sözcü (Cao) Çin adına aptalca konuşuyor ve ülkesinin tüm dünyaya yaydığı acı ve kıyımın yönünü değiştirmek istiyor. Çin'in ABD ve Avrupa üzerinden yaptığı dezenformasyon ve propaganda saldırısı, bir rezillik." görüşünü paylaştı.

    Çin'in, Kovid-19 salgının ilk başta durdurabileceğini ancak bunu yapmadığını savunan Trump, "Çin, büyük bir dezenformasyon kampanyası yürüyor. Çünkü uykucu Joe Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanacağı ve ben başa gelene kadarki onlarca yıldır yaptıkları gibi ABD'yi dolandırmaya devam edecekleri konusunda umutsuzlar." ifadelerini kullandı.

    ÇİN DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI
    Cao, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Trump'ın, ne () yönelik açıklamalarıyla "kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, Çin'in koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele çabalarını karalamaya ve ABD'nin salgınla mücadeledeki yetersizliğini örtmeye çalıştığını" savunmuştu.

    Sözcü Cao, "Amerikalı bazı siyasilere, birilerini suçlamayı ve sorumluluktan kaçınmayı bırakmaya, uluslararası toplum ile iş birliğini güçlendirmeye ve salgını birlikte yenmeyi tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Trump, Çin üzerinden DSÖ'ye savaş açmıştı.

    ABD Başkanı Trump, pazartesi günü DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a gönderdiği bir mektupta, esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıklamıştı. Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını duyurmuştu.

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