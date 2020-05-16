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    • Dünya
    • 16.05.2020 Gazete
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    Başkanı açıkladı: hakkında yakında bir duyuru yapılacak

    Başkanı , Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle suçladıkları hakkında yakında bir duyuru yapacaklarını açıkladı.

    Olay yakın!
    Coronavirüs'ün merkez üssü haline gelen 'de sular durulmuyor. ABD Başkanı , dün açıklamalarda bulundu. Salgında çok iyi iş çıkardıklarını savunan Trump, "Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum" dedi. () ve Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) memnun olmadığını belirten Trump, "Yakın zamanda DSÖ ile ilgili bir duyurumuz olacak" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve 'e yakın durmakla suçlamış ve finansal desteği askıya almıştı.



    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.



    Trump, Çin Devlet Başkanı ile konuşmak istemediğini söyledi.

    ABD NORMALE DÖNÜYOR
    Aşı için 'ışık hızından daha hızlı bir proje' başlattıklarını belirten Trump, aşı bulunsun ya da bulunmasın ABD'nin normale döneceğini açıkladı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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