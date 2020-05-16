Coronavirüs'ün merkez üssü haline gelen ABD'de sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün açıklamalarda bulundu. Salgında çok iyi iş çıkardıklarını savunan Trump, "Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum" dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) memnun olmadığını belirten Trump, "Yakın zamanda DSÖ ile ilgili bir duyurumuz olacak" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve finansal desteği askıya almıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşmak istemediğini söyledi.
ABD NORMALE DÖNÜYOR
Aşı için 'ışık hızından daha hızlı bir proje' başlattıklarını belirten Trump, aşı bulunsun ya da bulunmasın ABD'nin normale döneceğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşmak istemediğini söyledi.
ABD NORMALE DÖNÜYOR
Aşı için 'ışık hızından daha hızlı bir proje' başlattıklarını belirten Trump, aşı bulunsun ya da bulunmasın ABD'nin normale döneceğini açıkladı.