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    • Dünya
    • 02.05.2020 Gazete
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    Trump, Coronavirüs’ün 'de çıktığına ilişkin kanıtları olduğunu açıkladı

    Başkanı , Coronavirüs salgınının (Covid-19) ’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları olduğunu açıkladı...

    Çin işi!
    Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs kabusu sürüyor. ve bir kez daha karşı karşıya geldi. ABD Başkanı , gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Covid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olduğu iddialarına ilişkin Trump, "Vuhan Viroloji Enstitüsünün virüsün kaynağı olduğuna dair size yüksek derecede güven veren bir kanıt gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm" diye yanıt verdi. Trump, "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem" diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütüne () yüklenen ABD başkanı, "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor" dedi.



    DNI: CORONAVİRÜS İNSAN YAPIMI DEĞİL
    ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (), yaptığı açıklamada, "İstihbarat Topluluğu, Coronavirüs'ün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir" ifadesine yer vermişti.
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