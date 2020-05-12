Dünya bu olayı konuşuyor... ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde covid-19 ile ilgili yaptığı basın toplantısında, kendisine sorulan bir soruya çok sinirlendi ve kürsüyü terk etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında günlük test kapasitelerinin 300 bine çıktığını ve hafta sonuna kadar 10 milyon teste ulaşmaya amaçladıklarını açıkladı.

ABD'de salgında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seferberliği gördüklerini vurgulayan Trump, özel sektörün test konusunda büyük adımlar attığına işaret etti.