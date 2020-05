KÜRSÜYÜ TERK ETTİ

Trump, bir gazetecinin, "ABD'nin tüm dünyada en çok test yapan ülke olduğunu söylüyorsunuz ve bununla övünüyorsunuz. Peki ülkede her gün insanlar ölürken ve birçok yeni vaka görülürken bunun bir önemi var mı?" sorusunu da "Dünyanın her yerinde can kayıpları oluyor. Belki de bu soruyu Çin'e sormalısınız, bana sormayın. Size sıra dışı bir yanıt verebilirler." diye yanıtladı.

Gazetecinin konuyu üstelemesi üzerine diğer gazetecilerden soru almaktan vazgeçen Trump, kürsüyü terk etti.