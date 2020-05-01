



FDA'DEN "İLAÇ HAKKINDA BİLGİ SINIRLI" AÇIKLAMASI

FDA'den yapılan açıklamada ise ilaca "acil durum onayı" verildiğine işaret edilerek, "Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların tedavisinde Remdesivir kullanımının güvenliği ve etkisi konusunda sınırlı sayıda bilgimiz var." notu düşüldü.



