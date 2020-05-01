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    • 01.05.2020 22:16
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    nden Trump'a koronavirüs yanıtı: Doğal kökenli olduğundan eminiz

    Mike Ryan, Başkanı 'ın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), 'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." ifadelerini kullandı.

    DSÖ'den Trump'a 'korona' yanıtı

    () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

    Ghebreyesus, Kovid-19 salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumunun" açık şekilde devam ettiğini vurguladı.

    Özellikle virüsün sağlık sistemi zayıf ülkelere yayılmasından endişe duyduklarını kaydeden Ghebreyesus, bu ülkelere yardımda bulunulması gerektiğini ifade etti.

    DSÖ Genel Direktörü, örgütün salgına karşı harekete geçmekte geç kaldığına yönelik suçlamaları bir kez daha reddetti.

    Başkanı Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu askıya alması ile ilgili bir soruya tek cümle ile cevap veren Ghebreyesus, "Aslında sürekli temas halindeyiz ve birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

    TRUMP'IN İDDİASINA YANIT
    Ghebreyesus, kendisine sorulan, Trump'ın, Kovid-19'un Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiği iddiası ve "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor." açıklamasına ilişkin bir soruyu DSÖ Ryan'ın yanıtlamasını istedi.

    "DOĞAL KÖKENLİ OLDUĞUNDAN EMİNİZ"
    Ryan da pek çok bilim insanının Kovid-19'un gen dizilimini defalarca incelediğini belirterek, "Dolayısıyla, bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." ifadesini kullandı.

    TRUMP'IN ÇİN İLE VİRÜS SAVAŞI
    Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.

    Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında sık sık 'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi, virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.

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