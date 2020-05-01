



Geng, perşembe günü Vuhan Viroloji Enstitüsünde yaptığı açıklamada, enstitüsünün yeni bir koronavirüs tasarlama ve yaratma kabiliyetine sahip olmadığını ve bunu hiç yapmadığını belirtti.

Enstitüdeki laboratuvarın, herhangi bir patojenin sızmasını önleyecek biyogüvenlik tedbirlerini uyguladığını vurgulayan Geng, "iddiaların temelsiz ve tamamen uydurma" olduğunu söyledi.