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    • 01.05.2020 11:36
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    Başkanı Trump "Kanıtları gördüm" demişti... 'den son dakika açıklaması: Koronavirüs Vuhan'daki laboratuvardan mı çıktı?

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddialarını reddetti. Başkanı , Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.



    Geng, perşembe günü Vuhan Viroloji Enstitüsünde yaptığı açıklamada, enstitüsünün yeni bir koronavirüs tasarlama ve yaratma kabiliyetine sahip olmadığını ve bunu hiç yapmadığını belirtti.

    Enstitüdeki laboratuvarın, herhangi bir patojenin sızmasını önleyecek biyogüvenlik tedbirlerini uyguladığını vurgulayan Geng, "iddiaların temelsiz ve tamamen uydurma" olduğunu söyledi.



    Geng, virüsün kaynağının karmaşık bir bilimsel sorun olduğunu, bilim adamları ve profesyoneller tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti.

    ABD'li siyasilerin, "Çin'in küresel salgından sorumlu tutulması" yönündeki açıklamalarını eleştiren Geng, ABD'nin zamanını salgını daha iyi kontrol etmek için harcamak zorunda olduğunu belirtti.



    ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya ABD Başkanı Trump "Kanıtları gördüm" demişti... Çin'den son dakika açıklaması: Koronavirüs Vuhan'daki laboratuvardan mı çıktı?
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