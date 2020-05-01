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    • 01.05.2020 20:48
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    ABD Başkanı Trump'tan ve NBC'ye sert tepki: 'in kuklalarısınız

    ABD Başkanı , "yalan haberci" ve "halkın düşmanı" olarak nitelediği basın kuruluşları ve NBC i "Çin'in kuklaları" benzetmesi yaptı.

    Trump'tan sert tepki: Çin'in kuklalarısınız

    ABD Başkanı , "yalan haberci" ve "halkın düşmanı" olarak nitelediği basın kuruluşları ve NBC i "Çin'in kuklaları" benzetmesi yaptı.

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, yeni tip (Kovid-19) salgını konusunda sorumlu tuttuğu Çin hakkında, NBC ve CNN'in yaptığı haberleri eleştirdi.

    ABD Başkanı Trump, "NBC ve yalan haberci CNN, Çin hakkında muhteşem şeyler söylemek için çaba gösteriyor. Onlar, burada iş yapmak isteyen Çin'in kuklaları. Çin'e yardım etmek için yayın araçlarını kullanıyorlar. Halk düşmanları!" ifadesini kullandı.

    TRUMP'IN ÇİN'E VİRÜS SAVAŞI
    Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.

    Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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