CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Tebriz’de başladı | Türkiye’den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak

19 Mayıs Pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni için binlerce kişi toplandı.
CENAZE NAMAZI İLE BAŞLIYOR
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni, helikopterin düştüğü İran'ın kuzeybatı dağlık bölgesinin en büyük şehri olan Tebriz'in kuzeybatısındaki cenaze namazı ve geçit töreniyle başladı. Tebriz'de binlerce kişi Reisi'yi tekbirlerle uğurladı.
DİN ADAMLARININ EĞİTİM ALDIĞI KUM'A NAKLEDİLECEK
Aynı günün ilerleyen saatlerinde kurbanların cesetleri, İran'ın din adamlarının çoğunun eğitim aldığı kutsal Şii şehri Kum'a nakledilecek ve ardından başkent Tahran'a gidecek.
Çarşamba günü Tahran'ın devasa Büyük Mosallah Camii'nde büyük törenler planlanıyor. Mansouri, törenlerin yapılabilmesi için o gün resmi tatil ilan edildiğini ve tüm ülkedeki ofislerin kapatıldığını duyurdu.
Mehr News'e göre Raisi'nin naaşı daha sonra Ayetullah Hamaney'in namaz kılacağı Meşhed'deki tarihi İmam Rıza türbesine taşınacak.
5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
İran hükümeti, bir zamanlar mevcut Dini Lider Ayetullah Hamaney'in potansiyel halefi olarak görülen 63 yaşındaki aşırı muhafazakar din adamı için bu hafta sonunda bir cenaze töreniyle sonuçlanan beş günlük yas ilan edildi.
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13.56 Reisi'nin naaşının Mehrabad havalimanına ulaştığı bildirildi.
13.22 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin naaşıTebriz Havalimanı'ndan yola çıktı.
TÜRKİYE'DEN KİM KATILACAK?
13.12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
10.18 Keşmir halkı Reisi için meydanlara indi.
10.02 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve arkadaşlarının uçak kazasında şehit olmaları nedeniyle taziye ve taziyelerini iletmek üzere bugün Bakü'deki İran Büyükelçiliğinde bulunuyor.
09.48 Tebriz'de Reisi'nin cenaze töreni için Şüheda Meydanı'na inen binlerce kişi, Reisi'nin naaşının taşındığı beyaz çiçeklerle süslenmiş kamyonun etrafını sardı.
Kamyona dokunmak isteyen kalabalıkta izdiham çıktı.
09.35 Reisi'nin naaşı, Tebriz'de, cumhurbaşkanına veda için toplanan kalabalığın arasında seyrediyor.
09.05 Tebriz'de binlerce kişi İbrahim Reisi'nin cenaze töreni için Şüheda Meydanı'nda bir araya geldi.
REİSİ'NİN YERİNE GEÇİCİ OLARAK YARDIMCISI GETİRİLDİ
Hamaney ayrıca cumhurbaşkanı bı̇rı̇ncı̇ yardımcısı Muhammed Muhbir'in, geçici lider olarak, anayasanın 131. maddesi gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.