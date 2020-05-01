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    • 01.05.2020 10:20
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    : ’de kabus sürüyor! virüsten ölen kişilerin sayısı 63 bini geçti

    haberi... Dünyayı etkisi altına alan virüs (Covid-19) ın merkez üssü olan ’de ten ölenlerin sayısı 63 bini geçti. Virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 95 bin 304’e çıktı.



    Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 63 bin 871'e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 95 bin 304'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 155 bin 737 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.



    TRUMP : VİRÜSÜN ÇİN'DEKİ ENSTİTÜDEN ÇIKTIĞINA DAİR KANIT GÖRDÜM
    ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, koronavirüsün Çin'in Vuhan şehrinde bulunan viroloji enstitüsününde başladığına dair kanıt gördüğünü söyledi.



    Konuyla ilgili olarak, "Bence Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kendinden utanmalı" diyen Trump, DSÖ'yü "Çin'in halkla ilişkiler ajansı" olmakla suçladı. Trump aynı zamanda Çin'in virüsü durdurmayı beceremediğini ya da bilerek yaymış olabileceğini de belirtti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: ABD’de kabus sürüyor! Koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 63 bini geçti
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