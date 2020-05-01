



Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 63 bin 871'e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 95 bin 304'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 155 bin 737 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.