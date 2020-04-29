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    • 29.04.2020 20:42
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    Son dakika: genelinde ten ölenlerin sayısı 220 bini aştı

    Son dakika haberine göre, genelinde ten ölenlerin sayısı 220 bini aştı. Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 60 bin 111 kişinin hayatını kaybettiği 'de görüldü.

    Ölü sayısı 220 bini aştı!

    genelinde yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bini geçti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 713'e, vaka sayısı 3 milyon 179 bin 532'ye ulaştı.

    EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE GÖRÜLDÜ
    Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 60 bin 111 kişinin hayatını kaybettiği 'de görüldü. Bu ülkeyi 27 bin 682 can kaybıyla , 24 bin 275 ile , 23 bin 660 ile Fransa, 21 bin 678 ile İngiltere, 7 bin 501 ile Belçika, 6 bin 374 ile , 5 bin 957 ile , 5 bin 803 ile , 4 bin 711 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile takip etti.

    1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

    "Türkiye (3 bin 81), Kanada (2 bin 904), İsveç (2 bin 462), İsviçre (1703), Meksika (1569), İrlanda (1519) ve Hindistan (1008)."

    200'DEN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI
    Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

    Virüs bulaşan 986 bin 314 kişi iyileşirken 1 milyon 972 bin 505 kişinin tedavisi sürüyor

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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