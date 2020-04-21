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    • 21.04.2020 08:51
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    Son dakika: " lideri Kim Jong-un ölüm tehlikesi altında"

    Son dakika haberi... Amerikalı yetkililere dayandırılan habere göre, geçirdiği bir ameliyat sonrası lideri Kim Jong-un hayati tehlikesi bulunuyor. Kim'in, son olarak dört gün önce bir hükümet toplantısında görüldüğünün altı çizilirken,  merkezli ‘Daily NK’ adlı gazete, 36 yaşındaki liderin aşırı , obezite ve fazla çalışma nedeniyle tedavi altına alındığını yazdı.

    Kim Jong-un ölüm tehlikesi altında

    Lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve ölüm tehlikesi altında olduğu öne sürüldü.

    CNN Internatıonal'ın Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Kim Jong-un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunuitik olduğu belirtildi.

    Bir başka Amerikalı yetkili ise, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili kaygıların doğru olduğunu ancak şiddetinin bilinmediğini ifade etti.

    Kim'in, son olarak dört gün önce bir hükümet toplantısında görüldüğünün altı çizilirken, merkezli 'Daily NK' adlı gazete, 36 yaşındaki liderin aşırı , obezite ve fazla çalışma nedeniyle tedavi altına alındığını yazdı.

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