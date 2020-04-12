Corona virüsle mücadele önlemlerini arttırma kararının ardından Kim Jong-un yine maske ve eldivensiz!

Diğer yandan Kuzey Kore'nin Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkede corona virüs testlerinin devam ettiğini, 500'den fazla kişinin karantinaya alındığını ancak henüz ülkede doğrulanmış Kovid-19 vakasının tespit edilmediğini söyledi.