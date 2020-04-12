Corona virüsle mücadele önlemlerini arttırma kararının ardından Kim Jong-un yine maske ve eldivensiz!
Kuzey Kore dünya genelinde hızla yayılan yeni tip corona virüse karşı vatandaşlarını korumak amacıyla daha sert ve daha doğrudan önlemler alacağını duyurdu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA),corona virüsün ülkenin ekonomik yapılanmasında sorunlar çıkarttığını belirtse de "Kuzey Kore'nin ülke genelindeki üst düzey acil önlemleri sayesinde çok istikrarlı bir salgınla mücadele süreci yönettiğini" savundu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve önde gelen yetkililer yine maske ve eldivensiz görüntülendi!
12.04.2020 17:37
- Son Güncelleme: 12.04.2020 17:37
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