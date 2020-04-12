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Corona virüsle mücadele önlemlerini arttırma kararının ardından Kim Jong-un yine maske ve eldivensiz!

Kuzey Kore dünya genelinde hızla yayılan yeni tip corona virüse karşı vatandaşlarını korumak amacıyla daha sert ve daha doğrudan önlemler alacağını duyurdu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA),corona virüsün ülkenin ekonomik yapılanmasında sorunlar çıkarttığını belirtse de "Kuzey Kore'nin ülke genelindeki üst düzey acil önlemleri sayesinde çok istikrarlı bir salgınla mücadele süreci yönettiğini" savundu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve önde gelen yetkililer yine maske ve eldivensiz görüntülendi!

12.04.2020 17:37 - Son Güncelleme: 12.04.2020 17:37
Corona virüsle mücadele önlemlerini arttırma kararının ardından Kim Jong-un yine maske ve eldivensiz!

Kuzey Kore dünya genelinde hızla yayılan yeni tip corona virüse karşı vatandaşlarını korumak amacıyla daha sert ve daha doğrudan önlemler alacağını duyurdu.

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Corona virüsle mücadele önlemlerini arttırma kararının ardından Kim Jong-un yine maske ve eldivensiz!

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore İşçi Partisi'nin Merkez Komite Politbüro toplantısında "devletin, vatandaşlarının yaşamı ve güvenliğini dünya genelindeki salgından korumak için daha kapsamlı önlemler almasının" kabul edildiğini duyurdu.

Corona virüsle mücadele önlemlerini arttırma kararının ardından Kim Jong-un yine maske ve eldivensiz!

KCNA, corona virüsün ülkenin ekonomik yapılanmasında sorunlar çıkarttığını belirtse de "Kuzey Kore'nin ülke genelindeki üst düzey acil önlemleri saysesinde çok istikrarlı bir salgınla mücadele süreci yönettiğini" savundu.

Corona virüsle mücadele önlemlerini arttırma kararının ardından Kim Jong-un yine maske ve eldivensiz!

KCNA haberinde kararın amaçları arasında " Bu yıl ülke genelindeki acil salgınla mücadele hizmetlerinin artırılması, ekonomik yapılanmanın ilerletilmesi, savunma kabiliyetlerinin artırılması ve vatandaşlarının geçim kaynaklarının istikrara kavuşturulmasını" saydı.

Corona virüsle mücadele önlemlerini arttırma kararının ardından Kim Jong-un yine maske ve eldivensiz!

Diğer yandan Kuzey Kore'nin Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkede corona virüs testlerinin devam ettiğini, 500'den fazla kişinin karantinaya alındığını ancak henüz ülkede doğrulanmış Kovid-19 vakasının tespit edilmediğini söyledi.

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