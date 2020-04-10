Ülkede koronavirüsün olmadığı konusunda ısrar eden Kuzey Kore'de yeni bir askeri tatbikat daha gerçekleştirdi.
Tüm dünya koronavirüs ile boğuşurken askeri tatbikatları sürdüren Kuzey Kore'de Kim Jong-un da tatbikatı yerinden izledi.
Ülkenin resmi haber ajansı KCNA'ın haberinde 'ufak çaplı' olduğu belirtilen tatbikatın 'ülkenin savunma kapasitesini daha da kuvvetlendirmek' amacıyla yapıldığını aktarıldı.
Tatbikata katılan Kim-Jong-un maskesiz bir şekilde askerlerle poz vererek bir kez daha koronavirüs 'meydan okudu.'
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