Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.04.2020 14:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2020 14:08
    ABONE OL

    lideri e meydan okudu: Maske ve eldivensiz bir şekilde askeri tatbikatta!

    Çin’de ortaya çıkan ve her geçen gün hızla yayılan yeni tip dünyayı esir aldı. Dünya genelinde 1 milyon 600 bini aşkın kişiye bulaşan koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven olmadan kalabalık ortamlara girilmemesi üzerine uyarı üzerine uyarılar yapılırken lideri yine yaptı yapacağını. Ülkesinde koronavirüs vakasının görülmediğini iddia eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri tatbikata maske ve eldiven olmadan katıldı.

    Ülkede koronavirüsün olmadığı konusunda ısrar eden Kuzey Kore'de yeni bir askeri tatbikat daha gerçekleştirdi.

    Tüm dünya koronavirüs ile boğuşurken askeri tatbikatları sürdüren Kuzey Kore'de Kim Jong-un da tatbikatı yerinden izledi.

    Ülkenin resmi haber ajansı KCNA'ın haberinde 'ufak çaplı' olduğu belirtilen tatbikatın 'ülkenin savunma kapasitesini daha da kuvvetlendirmek' amacıyla yapıldığını aktarıldı.

    Tatbikata katılan Kim-Jong-un maskesiz bir şekilde askerlerle poz vererek bir kez daha koronavirüs 'meydan okudu.'

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koronavirüse meydan okudu: Maske ve eldivensiz bir şekilde askeri tatbikatta!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri