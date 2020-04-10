Ülkenin resmi haber ajansı KCNA'ın haberinde 'ufak çaplı' olduğu belirtilen tatbikatın 'ülkenin savunma kapasitesini daha da kuvvetlendirmek' amacıyla yapıldığını aktarıldı.

Tatbikata katılan Kim-Jong-un maskesiz bir şekilde askerlerle poz vererek bir kez daha koronavirüs 'meydan okudu.'