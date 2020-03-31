Kuzey Kore lideri Kim Jong-un corona virüse de meydan okudu! Sosyal mesafe tanımadı
Dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden biri de şüphesiz ki Kuzey Kore. Ülkenin siyasi yapısı ve diktatörlükle yönetilmesi, dış dünyaya kapılarının kapalı olması bu merakın temellerini oluşturuyor. Kuzey Kore'nin şu anki lideri Kim Jong Un'un açıklamaları ve kişiliği bu merakı daha da arttırıyor. Kim Jong-un yine sıra dışı bir işe imza attı. Dünya corona virüs ile savaşını verirken, o tam tersi corona virüse meydan okudu. Ne maske, ne sosyal mesafe tanıyan Kim Jong-un bakın corona virüs için neler yapıyor.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) gelişmiş ülkelerin bile sağlık sistemlerini dize getirmeyi başardı. Dünyada corona virüs vaka sayısı 800 bine, ölümler de 38 bine yaklaştı. Tüm dünyadan izole şekilde yaşayan Kuze Kore ise şimdiye kadar ülkede tek bir corona virüs vakasına rastlanmadığını iddia ediyor.
Uzmanlar Kuzey Kore'nin bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Corona virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'in Kuzey Kore ile 1400 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı da Çin. Bu durumda virüsün ülkede görülmeme olasılığının düşük olduğu ifade ediliyor.
Güney Kore haber sitesi "DailyNK" Çin sınırında görevli 3 Kuzey Kore askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Askerler yüksek ateş ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Askerlerin yaşamını yitidiği sınırdaki nöbet kulesi kapatıldı. Bu vakadan haberdar olan komutan ve doktorlardan sessiz kalınmaları istendi. Askerlerin zatüreden yaşamını yitirdiği açıklaması yapıldı.