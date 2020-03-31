Haberler Galeri Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un corona virüse de meydan okudu! Sosyal mesafe tanımadı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un corona virüse de meydan okudu! Sosyal mesafe tanımadı

Dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden biri de şüphesiz ki Kuzey Kore. Ülkenin siyasi yapısı ve diktatörlükle yönetilmesi, dış dünyaya kapılarının kapalı olması bu merakın temellerini oluşturuyor. Kuzey Kore'nin şu anki lideri Kim Jong Un'un açıklamaları ve kişiliği bu merakı daha da arttırıyor. Kim Jong-un yine sıra dışı bir işe imza attı. Dünya corona virüs ile savaşını verirken, o tam tersi corona virüse meydan okudu. Ne maske, ne sosyal mesafe tanıyan Kim Jong-un bakın corona virüs için neler yapıyor.

31.03.2020 15:12 - Son Güncelleme: 31.03.2020 15:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un corona virüse de meydan okudu! Sosyal mesafe tanımadı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) gelişmiş ülkelerin bile sağlık sistemlerini dize getirmeyi başardı. Dünyada corona virüs vaka sayısı 800 bine, ölümler de 38 bine yaklaştı. Tüm dünyadan izole şekilde yaşayan Kuze Kore ise şimdiye kadar ülkede tek bir corona virüs vakasına rastlanmadığını iddia ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un corona virüse de meydan okudu! Sosyal mesafe tanımadı

Uzmanlar Kuzey Kore'nin bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Corona virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'in Kuzey Kore ile 1400 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı da Çin. Bu durumda virüsün ülkede görülmeme olasılığının düşük olduğu ifade ediliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un corona virüse de meydan okudu! Sosyal mesafe tanımadı

Alman Konrad Adenauer Vakfi'nın Güney Kore'deki temsilcisi Stefan Samsa, "Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı Çin. Çin'de corona virüsü görüldüğü dönemde de ticaret devam etti ve mal giriş çıkışları oldu. Bu durumda virüsün Kuzey Kore'de görülmemesi imkansız" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un corona virüse de meydan okudu! Sosyal mesafe tanımadı

Güney Kore haber sitesi "DailyNK" Çin sınırında görevli 3 Kuzey Kore askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Askerler yüksek ateş ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Askerlerin yaşamını yitidiği sınırdaki nöbet kulesi kapatıldı. Bu vakadan haberdar olan komutan ve doktorlardan sessiz kalınmaları istendi. Askerlerin zatüreden yaşamını yitirdiği açıklaması yapıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un corona virüse de meydan okudu! Sosyal mesafe tanımadı

CORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un corona virüsü vakalarını saklama gerekçesi ise, halkın paniğe neden olmasını engellemek ve virüsün ülkede görülmemesini rejimin başarısı olarak lanse etmek olarak gösteriliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Milyonlarca kişi koronavirüs nedeniyle sokağa döküldü! Öleceğiz...
Milyonlarca kişi koronavirüs nedeniyle sokağa döküldü! Öleceğiz...