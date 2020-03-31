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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un corona virüse de meydan okudu! Sosyal mesafe tanımadı

Dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden biri de şüphesiz ki Kuzey Kore. Ülkenin siyasi yapısı ve diktatörlükle yönetilmesi, dış dünyaya kapılarının kapalı olması bu merakın temellerini oluşturuyor. Kuzey Kore'nin şu anki lideri Kim Jong Un'un açıklamaları ve kişiliği bu merakı daha da arttırıyor. Kim Jong-un yine sıra dışı bir işe imza attı. Dünya corona virüs ile savaşını verirken, o tam tersi corona virüse meydan okudu. Ne maske, ne sosyal mesafe tanıyan Kim Jong-un bakın corona virüs için neler yapıyor.

31.03.2020 15:12 - Son Güncelleme: 31.03.2020 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





