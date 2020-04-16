



CORONAVİRÜS DOĞAL!

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Covid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Medyada, blog sitelerinde çok sayıda dedikodu ve spekülasyon var. Bu iddialarla ilgilendiğimiz size şaşırtıcı gelmemeli ve istihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. Şu aşamada, bu iddialar inandırıcı değil. Doğal olduğunu gösteren önemli ölçüde kanıt var. Ama yine de bundan tam emin olamayız"