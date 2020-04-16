Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Virüsün yeni merkez üssü olan ABD'de binlerce can aldı. Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu askıya aldı. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunun olduğunu ve en başta örgütün dünyayı yanılttığını bir kez daha üstüne basarak tekrarladı.
Trump, "Çin ve diğer ülkelere seyahat yasağına karşı çıkmak felaket bir karardı" ifadesini kullanarak kendi kararı binlerce hayatı kurtarırken DSÖ'nün dünya çapında görülen vakaları 20 katına çıkardığını belirtti. Maddi yardımın kesilmesi kararına ise tepki yağdı.
BİRLEŞMİŞ MİLETLER: Kaynakları kesme değil, dayanışma zamanı
DSÖ: Bu kararı esefle karşıladık
RUSYA: ABD'nin önceliği suçlu bularak masumiyetlerini kanıtlamak
ÇİN: Ciddi endişe duyuyoruz
ALMANYA: En iyi yatırım, DSÖ'yü güçlendirmektir
BILL GATES: Dünyanın DSÖ'ye hiç olmadığı kadar ihtiyacı var
ABD 2018'DE UYARMIŞ
ABD ile Çin, küresel ölçekte büyük hasara yol açan salgına karşı ortak mücadele etmek yerine karşılıklı suçlamalara devam ediyor. ABD medyası, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018'de, Vuhan'da yarasalar gibi hayvanlarda Coronavirüs çalışmaları yapan laboratuvarın özensiz güvenlik önlemleri olduğu ve 'SARS benzeri yeni bir salgına' neden olma potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.
CORONAVİRÜS DOĞAL!
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Covid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Medyada, blog sitelerinde çok sayıda dedikodu ve spekülasyon var. Bu iddialarla ilgilendiğimiz size şaşırtıcı gelmemeli ve istihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. Şu aşamada, bu iddialar inandırıcı değil. Doğal olduğunu gösteren önemli ölçüde kanıt var. Ama yine de bundan tam emin olamayız"
NEW YORK'TA MOBİL MORG!
ABD'de ölü sayısı 27 bini aştı. Hastane morglarında yer kalmadı. New York'ta cesetler, soğutmalı tırların içine konulmaya başlandı.
SÜPER ZENGİNLERE TEST
ABD'nin en zengin posta koduna sahip bölgesi olarak kabul edilen Fisher Adası'nda isteyen herkese parmaktan kan alma yöntemiyle 15 dakikada sonuç veren Coronavirüs testi yapıldığı ortaya çıktı. En ucuz evin 2 milyon dolardan başladığı adaya sadece ismi verilen kişiler vapurla ulaşabiliyor.