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    • 15.04.2020 18:41
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    Son dakika: 'den destek fonunu askıya alan Trump'a sert tepki

    Son dakika haberine göre, () , Başkanı 'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.

    Haberler Güncel Son dakika: DSÖ'den destek fonunu askıya alan Trump'a sert tepki
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