Son dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: ABD'den flaş DSÖ kararı: Trump fonu askıya aldı BM'den ABD Başkanı Trump'ın DSÖ kararına tepki! ''Kaynakları kesme zamanı değil, dayanışma zamanı''