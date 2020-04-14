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    • 15.04.2020 06:00
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    'den Başkanı Trump'ın kararına tepki! ''Kaynakları kesme zamanı değil, dayanışma zamanı''

    () , Başkanı 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarısız olmakla eleştirdiği 'ne () sağladıkları fonu askıya alma kararına, ''Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı.'' sözleriyle tepki gösterdi.

    BM'den Trump'ın DSÖ kararına tepki

    () , Başkanı 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarısız olmakla eleştirdiği 'ne () sağladıkları fonu askıya alma kararına tepki gösterdi.



    Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Trump'ın ABD'nin DSÖ'ye sağladığı 500 milyon dolarlık fonu örgüte ilişkin yürüttükleri soruşturma tamamlanana kadar donduracağı kararını eleştirdi.

    Kovid-19 salgınının dünyanın karşı karşıya kaldığı en tehlikeli sorunlardan biri olduğunu, DSÖ ve binlerce çalışanının ön saflarda özellikle en savunmasız toplumları desteklediğini belirten Guterres, salgına karşı savaşın kazanılması için Dünya Sağlık Örgütünün desteklenmesinin hayati derecede önemli olduğunu ifade etti.

    KAYNAKLARI AZALTMA ZAMANI DEĞİL, DAYANIŞMA ZAMANI
    Guterres, "Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

    Eşi benzeri görülmemiş bu virüsle yine eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Guterres, ''Bu salgın sayfası kapandığında geriye dönüp nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün dünyaya yayıldığı ve bu krizle nasıl mücadele edildiğine bakıp ders çıkaracağız ama şimdi sırası değil.'' ifadelerini kullandı.

    Haberler Dünya BM'den ABD Başkanı Trump'ın DSÖ kararına tepki! ''Kaynakları kesme zamanı değil, dayanışma zamanı''
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