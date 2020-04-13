Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 27 bin 318 artarak 560 bin 433'e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 1,535 artarak 22 bin 115'e çıktı.





TRUMP : ABD'NİN YATAK KAPASİTESİ YETERLİ

ABD Başkanı Donald Trump, hastanelerde boşalan yatakların giderek artmasının iyiye işaret olduğunu belirtirken hastanelerde ihtiyaç olandan daha fazla boş yatak olduğunu belirtti.







"BÜYÜK FELAKET"

Ülke tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde aynı anda "büyük felaket" ilan edildi.





MASKE İÇİN PENTAGON DEVREDE

N95 tipi maskelerin üretimi için de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon devreye girdi.



90 gün içinde 39 milyon maske üretilmesi öngörülüyor.





NEW YORK'TA ÖLÜMLER 10 BİNE DAYANDI

Salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta ölü sayısı 10 bine yaklaştı. Vaka sayısı ise 188 binden fazla.



Böylece New York, vaka sayısında dünyadaki bütün ülkeleri geride bıraktı.



Vali Andrew Cuomo, ekonomi ve halk sağlığı konusunda new jersey ve connectıcut eyaletleriyle ortak hareket edeceklerini açıkladı.



Eyalette, işverenlerin çalışanlarına maske sağlamak zorunda kalacağı bir kararname de gündemde.

UÇAK GEMİSİNDE VAKA SAYISI 550'YE ÇIKTI

Öte yandan Theodore Roosevelt uçak gemisinde ise 103 askerde daha corona virüs tespit edildi. Böylece gemide vaka sayısı 550'ye yükselmiş oldu.



Virüse yakalanan askerlerden birinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.