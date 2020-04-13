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    • Dünya
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    • 13.04.2020 09:43
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    Son dakika: ’de virüs bilançosu giderek ağırlaşıyor: Ölü sayısı 22 bini geçti

    Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan virüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline gelen ’de bilanço ağırlaşıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 22 bini geçti. Ülke, dünyada corona virüsten en çok can kaybının olduğu yer oldu. Ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette "büyük felaket" ilan edildi. ise vaka sayısında dünyadaki bütün ülkeleri geride bıraktı.

    Ölü sayısı 22 bini geçti

    Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan virüs nedeniyle 'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 27 bin 318 artarak 560 bin 433'e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 1,535 artarak 22 bin 115'e çıktı.

    TRUMP : ABD'NİN YATAK KAPASİTESİ YETERLİ
    ABD Başkanı , hastanelerde boşalan yatakların giderek artmasının iyiye işaret olduğunu belirtirken hastanelerde ihtiyaç olandan daha fazla boş yatak olduğunu belirtti.



    "BÜYÜK FELAKET"
    Ülke tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde aynı anda "büyük felaket" ilan edildi.

    MASKE İÇİN PENTAGON DEVREDE
    N95 tipi maskelerin üretimi için de ABD Pentagon devreye girdi.

    90 gün içinde 39 milyon maske üretilmesi öngörülüyor.

    NEW YORK'TA ÖLÜMLER 10 BİNE DAYANDI
    Salgından en çok etkilenen eyalet olan 'ta ölü sayısı 10 bine yaklaştı. Vaka sayısı ise 188 binden fazla.

    Böylece New York, vaka sayısında dünyadaki bütün ülkeleri geride bıraktı.

    Vali , ekonomi ve halk sağlığı konusunda new jersey ve connectıcut eyaletleriyle ortak hareket edeceklerini açıkladı.

    Eyalette, işverenlerin çalışanlarına maske sağlamak zorunda kalacağı bir kararname de gündemde.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    UÇAK GEMİSİNDE VAKA SAYISI 550'YE ÇIKTI
    Öte yandan Theodore Roosevelt uçak gemisinde ise 103 askerde daha corona virüs tespit edildi. Böylece gemide vaka sayısı 550'ye yükselmiş oldu.

    Virüse yakalanan askerlerden birinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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