2018'DEKİ ÇALIŞMA...

Milliyet'te yer alan habere göre, Nisan 2018'de yayınlanan bir başka çalışma, 'yarasa kökenli HKU2 ile ilişkili bir corona virüsün neden olduğu ölümcül domuz akut ishal sendromu' olarak adlandırıldı ve araştırmayı şu şekilde açıkladı:

"Çin'deki domuz çiftliklerinde 2016 yılında yarasalardan yayılan bir corona virüs salgını sonrasında, yarasalar bir mağarada ele geçirilmiş ve numuneler alınmıştır."

BİLİM ADAMLARI, VİRÜSÜ LABORATUVAR ORTAMINDA BÜYÜTTÜ

Bilim adamları, virüsü laboratuar ortamında büyüttü ve üç günlük domuz yavrularına enjekte ettiler. Hasta domuzlardan alınan bağırsak örnekleri öğütüldü ve diğer domuz yavrularına da verildi.