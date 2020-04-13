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    • Dünya
    • 13.04.2020 Gazete
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    ’li , ’in 'coronavirüs' nedeniyle cezalandırmasını istedi

    İlk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişi can verdi. ’li , Çin’in cezalandırmasını istedi.

    Cezalandırılsın!
    Coronavirüs, tüm dünyaya bela oldu. 'li Senatör , 'in salgın nedeniyle Amerikalıların ölümlerinden sorumlu olduğunu savundu. Graham, pandeminin Çin hükümeti ve onun uygulamaları nedeniyle başladığını ve bunun Çin'de ortaya çıkan üçüncü hastalık olduğunu ifade etti. "Çin'e olan borcumuzun bir kısmının silinmesini istiyorum, çünkü bizim onlara değil, onların bize ödeme yapması gerekiyor" dedi. Senatör, Çin'in çok sert bir şekilde cezalandırılması gerektiğini, böylece bunun gelecekte caydırıcı bir rol oynayacağını ileri sürdü. Öte yandan ülkede salgından ölen kişilerin sayısı son 24 saatte 1,833 artarak 20 bin 580'e yükseldi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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