Coronavirüs, tüm dünyaya bela oldu. ABD'li Senatör Lindsey Graham, Çin'in salgın nedeniyle Amerikalıların ölümlerinden sorumlu olduğunu savundu. Graham, pandeminin Çin hükümeti ve onun uygulamaları nedeniyle başladığını ve bunun Çin'de ortaya çıkan üçüncü hastalık olduğunu ifade etti. "Çin'e olan borcumuzun bir kısmının silinmesini istiyorum, çünkü bizim onlara değil, onların bize ödeme yapması gerekiyor" dedi. Senatör, Çin'in çok sert bir şekilde cezalandırılması gerektiğini, böylece bunun gelecekte caydırıcı bir rol oynayacağını ileri sürdü. Öte yandan ülkede salgından ölen kişilerin sayısı son 24 saatte 1,833 artarak 20 bin 580'e yükseldi.