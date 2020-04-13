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    • Dünya
    • 13.04.2020 Gazete
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    Coronavirüsün yeni merkezi olan 'de bir hemşire “her yerde ceset var” diyerek gözyaşı döktü

    Coronavirüs salgınında 'de, vaka ve ölü sayısındaki artış korkutuyor. 'ta hemşiresi D'neil Schmall (35) iki hafta boyunca yaşadıklarını hesabından anlattı. “Her yerde ceset var” diyerek gözyaşı döktü...

    Her yerde ceset!
    Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınında 'de, vaka ve ölü sayısındaki artış korkutuyor. 'ta hemşiresi D'neil Schmall (35) iki hafta boyunca yaşadıklarını hesabından gözyaşlarıyla anlattı.

    Schmall, "Girdiğim her odada cesetler, cansız bedenler var. Hemşire arkadaşlarım için çok üzülüyorum" dedi. Haftada 5 ile 7 saat çalıştıklarını ve günde sadece 2 defa su içmek için mola verdiklerini vurguladı. Hemşire başına 16 hasta düştüğü hastanede hiçbir yardım alamadıklarını ifade etti.
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