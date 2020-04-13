Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınında ABD'de, vaka ve ölü sayısındaki artış korkutuyor. New York'ta yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall (35) iki hafta boyunca yaşadıklarını sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla anlattı.
Schmall, "Girdiğim her odada cesetler, cansız bedenler var. Hemşire arkadaşlarım için çok üzülüyorum" dedi. Haftada 5 ile 7 saat çalıştıklarını ve günde sadece 2 defa su içmek için mola verdiklerini vurguladı. Hemşire başına 16 hasta düştüğü hastanede hiçbir yardım alamadıklarını ifade etti.
Schmall, "Girdiğim her odada cesetler, cansız bedenler var. Hemşire arkadaşlarım için çok üzülüyorum" dedi. Haftada 5 ile 7 saat çalıştıklarını ve günde sadece 2 defa su içmek için mola verdiklerini vurguladı. Hemşire başına 16 hasta düştüğü hastanede hiçbir yardım alamadıklarını ifade etti.