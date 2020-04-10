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    • Dünya
    • 10.04.2020 15:25
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    • 10.04.2020 15:30
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    Son dakika: virüsün merkezi haline gelen ’nin iki uçak gemisinde daha tespit edildi

    Son dakika haberi... donanmasına bağlı USS uçak gemisinin ardından, USS ve USS Nimitz uçak gemilerinin mürettebatında da virüs (Covid-19) tespit edildi. Vaka sayısının 460 bini, ölü sayısının ise 16 bini geçtiği ABD, dünya genelinde halen en fazla vakaya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

    ABD’ye bir korona şoku daha!

    Dünyayı etkisi altına alan virüs salgının merkez üssü haline gelen ''nin donanmasında aktif görev yapan USS uçak gemisinin ardından, USS ve USS Nimitz uçak gemilerindeki mürettebatta da tespit edildi.



    Nimitz ve Reagan gemilerindeki vaka sayıları henüz açıklanmadı.

    USS THEODORE ROOSEVELT'TEKİ VAKA SAYISI 416
    ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı John E. Hyten, uçak gemisinde bulunan 4 bin 865 kişide test yapıldığını duyurdu. 416 kişinin testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 229'unun semptom göstermediği bildirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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