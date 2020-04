Vuhan

yıkıcı etkiler gösterdiği ABD 'de sular durulmuyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 'a bağlı Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi (NCMI) Çin 'in Vuhan kentinde salgınla ilgili hareketliliği ortaya koyan veri ve uydu görüntülerini analiz ederek rapora dönüştürdüğü belirtildi.Söz konusu raporun Kasım 2019'da Pentagon üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine sunulduğu savunuldu. Trump'ın uyarılarla dolu raporu dikkate almadığı ileri sürüldü. Pentagon ise dün akşam böyle bir rapor olduğu iddialarını yalanladı. ABD yönetimine yapılan bir diğer eleştiri de, Çin'in salgını durdumak için aldığı önlemlerden ders çıkarmaması.Raporda, Çin'inkentinde, henüz ismi konulmamış bir salgının yaşandığı, veri ve uydu görüntülerinin durumun kontrolden çıktığını gösterdiği ifade ediliyor.Coronavirüs vaka sayısı 434 bin 791'e yükseldi. Şu ana kadar 14 bin 802 kişi yaşamını yitirdi. New York 'ta ise ölü sayısı 6 bin 268'e çıktı. New York Valisi Andrew Cuomosalgınının eyalette 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldığını söyledi.