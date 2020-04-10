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    • Dünya
    • 10.04.2020 10:27
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    • 10.04.2020 10:42
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    ’de koronavirüs kabusu bitmiyor! Kovid-19 kurbanları lara gömülüyor

    Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ’nin kentinden çekilen görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi. Dün 24 saat içerisinde salgında 824 ölüm bildiren New York kentinde ’da cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen ları gösteren görüntüler yayınlandı.

    ABD’de toplu mezarlar kazılıyor !
    'taki parklara defin planının ortaya çıkmasından sonra şimdi de 'ta ları gösteren uzaydan çekilmiş görüntülerle birlikte dronla çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgının dünya genelinde etkisini artırırken, 'nin New York kentinde kendini daha da sert şekilde gösteriyor. Dün 24 saat içerisinde salgında 824 ölüm bildiren New York kentinde Hart Island'da cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen toplu mezarları gösteren görüntüler yayınlandı.



    Görüntülerinde, New York'ta salgından vefat eden fakir ve kimsesizlerin yan yana gömüleceği yerler olduğu belirtilen mezarların, savaş durumunu andıran siperler görülüyor.



    PENTAGON, 86 MİLYON DOLARLIK MASKE TEDARİK EDECEK
    ABD () yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tüm personeline maske takma zorunluluğu getirdikten sonra Porto Rico merkezli bir şirketle maske tedariki için 86 milyon dolarlık sözleşme yaptı.

    KORONANIN YENİ MERKEZİ
    Vaka sayısının 460 bini, ölü sayısının ise 16 bini geçtiği ABD, dünya genelinde halen en fazla vakaya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

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