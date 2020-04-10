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    • 10.04.2020 09:37
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    vaka sayısını saklıyor mu? Dikkat çeken o rapor yayınlandı!

    ’de ortaya çıkan Antartika hariç 6 kıtayı etkisi altına aldı. Şuana kadar koromnavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini aşarken en çok etkilenen ülke oldu. ABD’deki koronavirüs vaka sayısı , ve ’nın toplamından daha fazla oldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD’den bir çarpıcı rapor daha geldi. isimli tıbbi araştırma kurumu, Massachusetts eyaletindeki larda beklenenin çok üzerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) kalıntısı tespit ettiklerini iddia etti. Hazırlanan raporda eyalet için 446 olarak açıklanan koronavirüs vakasının en az 2300 olduğu ifade edildi. Söz konusu araştırma ABD vaka sayısını saklıyor mu sorusunu akıllara getirdi.

    ABD'de Biobot Analytics isimli tıbbi araştırma kurumu, Massachusetts eyaletindeki atık sularda beklenenin çok üzerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) kalıntısı tespit ettiklerini iddia etti.


    Tıp alanında henüz resmi onay alınmamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv isimli kuruluşun internet sayfasında salı günü yayımlanan rapora göre, mart ayında Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinden alınan atık sularda bulunan corona virüs izleri beklenenden çok yüksek çıktı.



    Biobot Analytics araştırma ekibi, Massachusetts eyaletinde, 18-25 Mart tarihlerinde, büyük bir hastanenin atık sularından aldıkları partiküllerin DNA izlerini takip edebildiklerini, böylece atık sulara karışan virüs parçacıklarının kaç farklı insan DNA'sından geldiğini tahmin edebildiklerini iddia etti. Ulusal Genel Tıp Bilimleri Enstitüsü tarafından desteklendiği belirtilen araştırmada, 18-25 Mart'ta incelenen atık sulardaki DNA takibi sonucu, bölgede virüsün bulaştığı en az 2300 kişinin olduğu sonucuna varıldı. Aynı tarihlerde Massachusetts'teki resmi Covid-19 vaka sayısının 446 olduğu bilgisine de yer verildi.



    GELECEKTEKİ SALGINLARIN ÖLÇÜMLERİ İÇİN
    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard gibi üniversitelerden araştırmacıların imzası olan raporda, atık su incelemelerinin, testlerin oldukça sınırlı sayıda yapılabildiği bir dönemde virüsün ne kadar yayılmış olduğunu tespit etmeye yardımcı olabileceği ve gelecekteki salgın vakalarının ölçümlemesi için de kullanılabileceği ifade edildi.

    Raporda, atık sulardaki virüslerin halk sağlığı için henüz bir tehlike taşımadığı ancak elde edilen verilerin virüsün yayılma potansiyelini göstermesi açısından büyük anlam taşıdığı görüşüne de yer verildi.

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