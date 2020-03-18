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'de ilk kez oldu! Son 24 saatte vakası...

'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" (küresel salgın) ilan edilen salgını Avrupa'yı vurmaya devam ederken, Çin'in aldığı sert tedbirler işe yaradı. Ülkede son 24 saatte ilk kez yeni vaka tespit edilemedi.

  • Dünya
  • 19.03.2020 06:44
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 06:49
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Çin'de ilk kez oldu! Son 24 saatte koronavirüs vakası...

'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip (Kovid-19) tespit edilmediği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı.

Komisyon yetkilileri, başkent Pekin'de 21, Şanghay'da 2, Guangdong'da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Kovid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının ''ithal vaka'' olduğunu aktardı.

Yetkililer ayrıca, dün itibariyle ülkedeki ''ithal vaka'' sayısının da 189'a ulaştığını bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

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