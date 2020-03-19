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’ı vurdu! Bilim insanlarının hazırladığı rapor korkuttu: 3 milyon kişi ölebilir

'de ortaya çıkan , tüm dünyaya yayıldı. 'da bin 135 can aldı. İnsanların yüzde 80 oranında izole edildiği senaryoya göre, ülkede ölü sayısı ise 12 bin civarında olacak. Karantina uygulamasının eksik yapılması halinde ölü sayısının 110 bin olması bekleniyor. En kötüsü olan üçüncü senaryoda ise vaka sayısının 4 milyon, ölü sayısının ise 3 milyon 500 bin olacağı ifade ediliyor.

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Ülkede Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 135'e çıktı. Cenazelerde gözyaşları sel olup aktı.

Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. İran'da bin 135 can aldı. İnsanların yüzde 80 oranında izole edildiği senaryoya göre, ülkede ölü sayısı ise 12 bin civarında olacak. Karantina uygulamasının eksik yapılması halinde ölü sayısının 110 bin olması bekleniyor. En kötüsü olan üçüncü senaryoda ise vaka sayısının 4 milyon, ölü sayısının ise 3 milyon 500 bin olacağı ifade ediliyor.

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