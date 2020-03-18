Bugünkü
Takvim

Eczanede önlemi! Maske ve eldiven yetmeyince bunu yaptılar!

Dünyayı etkisi altına alan 'ye de sıçradı. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda korunmaya çalışırken 'dan ilginç bir görüntü geldi. Antalya'dan gelen son dakika haberine göre nöbetçi eczane, önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı.

  • Güncel
  • 18.03.2020 13:09
  •  - 
  • Son Güncelleme: 18.03.2020 13:14
ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Eczanede koronavirüs önlemi! Maske ve eldiven yetmeyince bunu yaptılar!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri