Eczanede koronavirüs önlemi! Maske ve eldiven yetmeyince bunu yaptılar!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsTürkiye'ye de sıçradı. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda korunmaya çalışırken Antalya'dan ilginç bir görüntü geldi. Antalya'dan gelen son dakika haberine göre nöbetçi eczane, corona virüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı.
Güncel
18.03.2020 13:09
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Son Güncelleme: 18.03.2020 13:14
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Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin corona virüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı.
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