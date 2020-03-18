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Son dakika: te korkutan bilanço! 200 bini aştı

Çin'de ortaya çıkan ve şu anda İtalya başta olmak üzere Fransa, Almanya, İspanya ve İran gibi ülkeleri ciddi derecede sarsan salgını ile ilgili son dakika i gelmeye devam ediyor. DSÖ tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aşarken, ölü sayısı da 8 bini geçti.

  • Dünya
  • 18.03.2020 15:49
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 16:21
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Koronavirüste korkutan bilanço! 200 bini aştı

Dünyayı saran salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Koronavirüs pandemisi son iki haftada yeni vaka sayısında iki katına çıkarak 201 bin 436 oldu.

Salgının ortaya çıktığı aralık ayı başından 7 Mart tarihine kadar dünya genelinde teyitli 100 bin vaka vardı.

Ancak o zamandan bu yana sadece 11 gün içinde büyük ölçüde Avrupa'daki vakalardaki artıştan dolayı 100 bin kişi daha enfekte oldu

Gelen son dakika bilgisine göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 200 bini, ölü sayısı da 8 bini geçmiş durumda.

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