Dünyayı saran koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Koronavirüs pandemisi son iki haftada yeni vaka sayısında iki katına çıkarak 201 bin 436 oldu.

Salgının ortaya çıktığı aralık ayı başından 7 Mart tarihine kadar dünya genelinde teyitli 100 bin vaka vardı.

Ancak o zamandan bu yana sadece 11 gün içinde büyük ölçüde Avrupa'daki vakalardaki artıştan dolayı 100 bin kişi daha enfekte oldu

Gelen son dakika bilgisine göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 200 bini, ölü sayısı da 8 bini geçmiş durumda.