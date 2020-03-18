Dünyayı saran koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Koronavirüs pandemisi son iki haftada yeni vaka sayısında iki katına çıkarak 201 bin 436 oldu.
Salgının ortaya çıktığı aralık ayı başından 7 Mart tarihine kadar dünya genelinde teyitli 100 bin vaka vardı.
Ancak o zamandan bu yana sadece 11 gün içinde büyük ölçüde Avrupa'daki vakalardaki artıştan dolayı 100 bin kişi daha enfekte oldu
Gelen son dakika bilgisine göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 200 bini, ölü sayısı da 8 bini geçmiş durumda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.